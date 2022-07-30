Пушков заявил, что сотрудницу консульства Норвегии следует выслать немедленно

Как считает российский общественный и политический деятель, сенатор Алексей Пушков, недопустимо церемониться с действующей работницей расположенного на территории Мурманска норвежского консульства, отличившейся резко русофобскими высказываниями.
Как считает российский общественный и политический деятель, сенатор Алексей Пушков, недопустимо церемониться с действующей работницей расположенного на территории Мурманска норвежского консульства, отличившейся резко русофобскими высказываниями.
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