Пушков заявил, что сотрудницу консульства Норвегии следует выслать немедленно

Пушков заявил, что сотрудницу консульства Норвегии следует выслать немедленно

Как считает российский общественный и политический деятель, сенатор Алексей Пушков, недопустимо церемониться с действующей работницей расположенного на территории Мурманска норвежского консульства, отличившейся резко русофобскими высказываниями.

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