На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, расчеты «Малки» успешно уничтожили польскую гаубицу Krab, сто доблестных российских бойцов вернулись в распоряжение украинской армии из плена.
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