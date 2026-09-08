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Вести Севастополь

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Житель Ялты похитил с найденной карты более 11 тысяч рублей

Житель Ялты похитил с найденной карты более 11 тысяч рублей

Ущерб превысил 11 тысяч рублей.В полицию Ялты обратилась 63-летняя пенсионерка: она потеряла банковскую карту, а на следующий день обнаружила в приложении списания на сумму более 11 500 рублей за покупки, которые не совершала.

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