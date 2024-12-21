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"Они находятся под угрозой": Маск предупредил о риске исчезновения Германии и Европы

"Они находятся под угрозой": Маск предупредил о риске исчезновения Германии и Европы

Илон Маск предупредил о риске исчезновения Германии и Европы. По мнению миллиардера они сейчас находятся под угрозой.

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