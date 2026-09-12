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Мэр Воронежа Сергей Петрин в юбилей города поздравил народную артистку России Екатерину Молодцову с днём рождения

Мэр Воронежа Сергей Петрин в юбилей города поздравил народную артистку России Екатерину Молодцову с днём рождения

12 сентября, когда Воронеж отмечал своё 440‑летие, праздничная дата совпала ещё с одним важным событием — днём рождения почётного гражданина города, народной артистки Российской Федерации Екатерины Молодцовой.

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