Как восстановиться после абьюзивных отношений

Он её бьёт и изменяет ей, а она всё равно любит его. Знакомая история? Это типичный пример абьюзивных отношений, в которых человек, несмотря на все унижения со стороны партнёра, остаётся психологически зависим от него.
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