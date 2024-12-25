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В Адыгее пройдет Открытый турнир по настольному теннису!

В Адыгее пройдет Открытый турнир по настольному теннису!

С 26 по 29 декабря 2024 года в Майкопе состоятся соревнования по программе ФНТР «Будущее России». Это уже четвертый турнир в этом году! Ожидаем участников в трех возрастных категориях: до 12, до 14 и до 18 лет.

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