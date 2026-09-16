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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при среди юниоров. Окада, Цзинь Шусянь, Цзинь Чэньси, Гладки, Гургенидзе, Калугина представят короткие программы

17 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре фигуристки выступят с короткими программами. Гран-при среди юниоров 4-й этап Анкара, Турция Девушки Короткая программа  Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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