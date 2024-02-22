Инсайдер НХЛ Серавалли заявил о перерождении форварда "Вашингтона" Овечкина

Американский инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел зимний отпуск 2024 года в Дубае, вернулся в расположение команды совершенно другим человеком.
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