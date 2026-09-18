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Бизнес журнал. Урал

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На Среднем Урале избиратели получат от 4 до 6 бюллетеней

На Среднем Урале избиратели получат от 4 до 6 бюллетеней

Избиратели Свердловской области получат от четырёх до шести бюллетеней, максимальное число — в Унже-Павинском сельском поселении, где проходят выборы в Госдуму, облдуму и две местные думы.

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