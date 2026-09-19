День дальневосточного леопарда: как живёт пятнистый хищник, почему ему нужна защита и что для этого делают в России

Дальневосточный леопард — одна из наиболее грациозных и загадочных кошек на нашей планете. В начале XXI века этот подвид находился буквально на грани исчезновения, когда численность популяции в дикой природе едва достигала 30-35 особей.
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