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День дальневосточного леопарда: как живёт пятнистый хищник, почему ему нужна защита и что для этого делают в России

День дальневосточного леопарда: как живёт пятнистый хищник, почему ему нужна защита и что для этого делают в России

Дальневосточный леопард — одна из наиболее грациозных и загадочных кошек на нашей планете. В начале XXI века этот подвид находился буквально на грани исчезновения, когда численность популяции в дикой природе едва достигала 30-35 особей.

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