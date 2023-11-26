Юниор Sauber Тео Пуршер стал чемпионом Формулы 2

Юниор Sauber Тео Пуршер стал чемпионом Формулы 2Sauber GroupВоспитанник гоночной академии Sauber Тео Пуршер стал чемпионом молодежной серии Формула 2, сезон которой завершился в воскресенье на трассе Яс-Марина в Абу-Даби.
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