Юниор Sauber Тео Пуршер стал чемпионом Формулы 2

Юниор Sauber Тео Пуршер стал чемпионом Формулы 2Sauber GroupВоспитанник гоночной академии Sauber Тео Пуршер стал чемпионом молодежной серии Формула 2, сезон которой завершился в воскресенье на трассе Яс-Марина в Абу-Даби.