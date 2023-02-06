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Украина направила на границу с Белоруссией 17 тысяч военнослужащих

Украина направила на границу с Белоруссией 17 тысяч военнослужащих

Киев сосредоточил 17 тысяч военнослужащих ВСУ на границе с Белоруссией. Всего же северная группировка украинских войск составляет уже 98 тысяч человек, заявил командующий ВВС и ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович в эфире белорусского телевидения.

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