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Гвозди бы делать из этих людей: русский воин совершил подвиг в тылу противника

Гвозди бы делать из этих людей: русский воин совершил подвиг в тылу противника

Гвозди бы делать из этих людей: русский воин совершил подвиг в тылу противника Ирина ВальковаВ ходе специальной военной операции российские бойцы продолжают демонстрировать исключительное мужество и профессионализм.

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