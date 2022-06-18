Трейдери, що працюють у Нью-Йоркській фондовій біржі Минулий тиждень на Уолл-стріт став найгіршим з початку пандемії Фондовий ринок США знижується ось уже 11-й тиждень поспіль через тривогу інвесторів з приводу інфляції та надто радикальних заходів центробанків щодо її зниження Один з основних індексів Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) S&P 500, закрився минулої п'ятниці, піднявшись всього […] Сообщение Минулий тиждень на Уолл-стріт став найгіршим з початку пандемії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.