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Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Как Вы думаете, сами-то Шереметьево благополучно пройдёте или есть что в телефоне подчистить?Шереметьево и "ру...
  • Святослав Сюткин
    Родина Она одна! Там где Родился и Вырос! Военным было сложно выбирать место службы после распада СССР - вот и чувств...Шереметьево и "ру...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Именно на то, что простим и пожалеет этих моральных уродов , у них надежда! Не дождутся!!!Шереметьево и "ру...

Сурков выходит из тени. Запад сразу паникует.

Сурков выходит из тени. Запад сразу паникует.

Владислав Юрьевич Сурков - Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (17 января 2000), что есть высший классный чин государственной федеральной гражданской службы России.

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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
Сурков был на слуху в Начале 2000 годов. Я ПРОСТО ВЕРЮ В ТО ЧТО ДЕЛАЕТ ПУТИН ЭТО ВО БЛАГО РОССИИ.А ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ ИДЕОЛОГИЯ ИМЕННО ЕГО?? ДУМАЮ ЛЮБАЯ ЛИЧНОСТЬ ВЫСЛУШАВ СОВЕТЫ ДЕЛАЕТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ВЫВОДЫ. И В ТОЙ СИТУАЦИИ КОТОРАЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПО ФАКТУ! А САМОДОСТАТОЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ, КАК ПУТИН, НАВЕРНЯКА ВЫСЛУШАЛ И ДРУГИЕ МНЕНИЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ, СОВЕТНИКОВ; ДА И СТАРЦЕВ ТОЖЕ! И СДЕЛАЛ СОБСТВЕННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ УСТРОЙСТВА ОГРОМНОГО ГОСУДАРСТВА.И ПО МЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ РЕШАЛ ИМЕННО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ.И ДАЙ БОГ ЕМУ ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕХ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
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