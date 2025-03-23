Владислав Юрьевич Сурков - Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (17 января 2000), что есть высший классный чин государственной федеральной гражданской службы России.
Сурков выходит из тени. Запад сразу паникует.
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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
Сурков был на слуху в Начале 2000 годов. Я ПРОСТО ВЕРЮ В ТО ЧТО ДЕЛАЕТ ПУТИН ЭТО ВО БЛАГО РОССИИ.А ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ ИДЕОЛОГИЯ ИМЕННО ЕГО?? ДУМАЮ ЛЮБАЯ ЛИЧНОСТЬ ВЫСЛУШАВ СОВЕТЫ ДЕЛАЕТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ВЫВОДЫ. И В ТОЙ СИТУАЦИИ КОТОРАЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПО ФАКТУ! А САМОДОСТАТОЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ, КАК ПУТИН, НАВЕРНЯКА ВЫСЛУШАЛ И ДРУГИЕ МНЕНИЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ, СОВЕТНИКОВ; ДА И СТАРЦЕВ ТОЖЕ! И СДЕЛАЛ СОБСТВЕННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ УСТРОЙСТВА ОГРОМНОГО ГОСУДАРСТВА.И ПО МЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ РЕШАЛ ИМЕННО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ.И ДАЙ БОГ ЕМУ ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕХ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
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12 час.
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