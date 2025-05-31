WP: США могут надавить на Украину, чтобы она отправилась на переговоры с Россией

Соединенные Штаты пока не приняли решения о том, будут ли они направлять своего представителя на второй раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии