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Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон

Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Переговоры между двумя мировыми державами, особенно по одному из самых значительных кризисов современности, не имеют ничего общего с товарищеским матчем по гандболу, где результат на табло и победители в раздевалке дружески похлопывают проигравших по потным спинам.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
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13 час.
Гарибян Сусанна
Так и должно быть, никто из умеющих мыслить в этом и не сомневался. Молодцы Путин и Лавров и вся команда, принимавшая участие в переговорах.  Виват, Россия! Спасибо бойцам и офицерам СВО, это и ваша заслуга.
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10 час.
Лариса Поплавская
Почему этот&quot; зеленый&quot;, от горшка два вершка пытается прыгать через головы. Он возомнил себя царем, будучи нелегальным, н7а пожизненно русских землях. Кто он такой, чтобы садиться с ним за стол переговоров? И еще пусть вспомнит историю. На Руси самозванцев казнили.
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6 час.
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