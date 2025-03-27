Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон

Гарибян Сусанна

Так и должно быть, никто из умеющих мыслить в этом и не сомневался. Молодцы Путин и Лавров и вся команда, принимавшая участие в переговорах. Виват, Россия! Спасибо бойцам и офицерам СВО, это и ваша заслуга.