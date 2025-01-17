⚡️Задержан житель Севастополя, собиравший данные об объектах ПВО и флота для военной разведки Киева, сообщили в ФСБ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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⚡️Задержан житель Севастополя, собиравший данные об объектах ПВО и флота для военной разведки Киева, сообщили в ФСБ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.