Не только «Госуслуги»: как выстроить цифровую безопасность, чтобы не потерять деньги

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Сохранность средств на банковских счетах напрямую зависит от того, насколько надежно защищены все цифровые активы пользователя – электронная почта, портал «Госуслуги» и мессенджеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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