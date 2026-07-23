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Не только «Госуслуги»: как выстроить цифровую безопасность, чтобы не потерять деньги

Не только «Госуслуги»: как выстроить цифровую безопасность, чтобы не потерять деньги

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Сохранность средств на банковских счетах напрямую зависит от того, насколько надежно защищены все цифровые активы пользователя – электронная почта, портал «Госуслуги» и мессенджеры.

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