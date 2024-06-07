Если честно, я до конца не верил в виновность Ивана Попова. Ну, даже не могу объяснить, почему. Может быть, потому что он, всё-таки, не такая тыловая вороватая крыса, как Тимур Иванов.
Началось! Генерал Попов начал сдавать подельников
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПавелЗзаварзин
Кому война, а кому - мать родна...
Ответить
14 час.
EV
Evgeni Velesik
Никого он не сдавал, как стало известно 500 тысяч, переведëнных ему на карту никак не хватает на 159 ч. 4 (в особо крупном размере)! Второе, долги и кредиты у боевого генерала - это позор! Методы Берии возвращаются?
Ответить
12 час.
Людмила Фирстова
Я тоже не верю! У него нет никаких накоплений, служебная квартира, два земельных запущенных участка...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии