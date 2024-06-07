Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Air
    Абсолютно верно!!!По поводу "второг...
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    Англожиды-вешайтесь! Иначе если вас начнут вешать порабощенные вами народы и страны, будет очень больно, боюсь до сук...Оттяпывая страны.

Началось! Генерал Попов начал сдавать подельников

Началось! Генерал Попов начал сдавать подельников

Если честно, я до конца не верил в виновность Ивана Попова. Ну, даже не могу объяснить, почему. Может быть, потому что он, всё-таки, не такая тыловая вороватая крыса, как Тимур Иванов.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Кому война, а кому - мать родна...
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14 час.
EV
Evgeni Velesik
Никого он не сдавал, как стало известно 500 тысяч, переведëнных ему на карту никак не хватает на 159 ч. 4 (в особо крупном размере)! Второе, долги и кредиты у боевого генерала - это позор! Методы Берии возвращаются?
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12 час.
Людмила Фирстова
Я тоже не верю! У него нет никаких накоплений, служебная квартира, два земельных запущенных участка...
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12 час.

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