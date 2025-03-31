Дожди зальют Москву 1 и 2 апреля – прогнозируют выпадение более трети месячной нормы осадков

Апрель в Московском и ряде других центральных регионов России начнется с обильных дождей. Об этом в понедельник, 31 марта, в своем Telegram-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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