Спать порознь, чтобы быть вместе. Что такое «сонный развод» и работает ли он?

Сегодня все больше пар по всему миру добровольно расстаются на ночь, чтобы сохранить близость. Этот феномен получил название «сонный развод (sleep divorce) — решение партнеров спать в разных кроватях или комнатах (но не из-за кризиса в отношениях, а ради качественного сна и отдыха).
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