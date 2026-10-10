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Царьград

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УМВД: В Вологодской области в ДТП с "Газелью" пострадали пятеро

УМВД: В Вологодской области в ДТП с "Газелью" пострадали пятеро

Вечером 9 октября на трассе Ерохово-Избоищи А-144 в Вологодской области произошло ДТП. Автомобиль "Газель" врезался в стоящий на обочине Kia, в результате чего пострадали пять человек.

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