Крик души Яны Поплавской: "Что вы удивляетесь "Новой волне" во время обстрелов Белгорода? "Уплочено"

ЮЮ

Юлия Юлия

Собрать бы всех этих ......, и на передовую! Мужиков в штурмовой отряд, баб и девок санитарками! (Сорри , но по другому их не получается назвать, этих артистов!) Пора им идти на защиту Родины, неужели не нажрались еще?