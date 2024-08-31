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Царьград

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Крик души Яны Поплавской: "Что вы удивляетесь "Новой волне" во время обстрелов Белгорода? "Уплочено"

Крик души Яны Поплавской: "Что вы удивляетесь "Новой волне" во время обстрелов Белгорода? "Уплочено"

"Уплочено" – заявила Поплавская, объяснив, почему во время обстрелов Белогорода по телевизору продолжают показывать "Новую волну".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Действительно -МАХРОВЫЙ ИДИОТИЗМ российской власти !
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Собрать бы всех этих ......, и на передовую! Мужиков в штурмовой отряд, баб и девок санитарками! (Сорри , но по другому их не получается назвать, этих артистов!) Пора им идти на защиту Родины, неужели не нажрались еще?
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14 час.

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