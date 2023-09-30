Сегодня исполнился год с момента подрыва "Северных потоков". Один из крупнейших в истории актов промышленного терроризма так и не получил официального расследования.
Годовщина терактов на "Северных потоках" виновных нет и Германия в заднице
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Пусть пердят перед свечой ,теплей будет,а лучше всей семьёй под одеялом пук и чиркнут зажигалкой
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10 час.
mullonen
Теоретически так... ну отремонтирует ФРГ эту трубу... и что? Немцы думают, что будет всё, как прежде? Лавров прямо сказал, что "как прежде" больше не будет. Это надолго, если не навсегда.
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8 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Поражает бесхребётность нашего руководства . Вам этот проект не нужен? Труба не нужна ? О будущем задумаетесь или как .Хотя бы вытяните её , обработайте и пустите в дело , и прекратите с капиталистам все контакты раз влиять на них не научились . Во первых оставлять бесконтрольно такую материальную ценность неблагоразумно изначально , даже на самой маленькой стройке охрану оставляют , а здесь на миллиарды и никого , при всём при том , что накануне БЕЗУМНЫЙ ПСИХ объявил , что ПОДОРВЁТ . Ну стоило бы задуматься отреагировать соответственно . А труба между прочим ржавеет .! Если она им не нужна , то заберите хотя бы свой металл . А то опять заявите , что у вас денег нет .
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8 час.
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