Годовщина терактов на "Северных потоках" виновных нет и Германия в заднице

Теоретически так... ну отремонтирует ФРГ эту трубу... и что? Немцы думают, что будет всё, как прежде? Лавров прямо сказал, что "как прежде" больше не будет. Это надолго, если не навсегда.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Поражает бесхребётность нашего руководства . Вам этот проект не нужен? Труба не нужна ? О будущем задумаетесь или как .Хотя бы вытяните её , обработайте и пустите в дело , и прекратите с капиталистам все контакты раз влиять на них не научились . Во первых оставлять бесконтрольно такую материальную ценность неблагоразумно изначально , даже на самой маленькой стройке охрану оставляют , а здесь на миллиарды и никого , при всём при том , что накануне БЕЗУМНЫЙ ПСИХ объявил , что ПОДОРВЁТ . Ну стоило бы задуматься отреагировать соответственно . А труба между прочим ржавеет .! Если она им не нужна , то заберите хотя бы свой металл . А то опять заявите , что у вас денег нет .