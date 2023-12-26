Бессмертная классика! Топ-7 советских новогодних блюд

Для многих советских семей обязательными атрибутами Нового года являлись посиделки за столом с родственниками, телевизором и любимыми закусками, среди которых бутерброды со шпротами, красной икрой, «оливье» и, конечно же, «селедка под шубой».
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