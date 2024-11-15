Трамп впервые после избрания встретился с иностранным лидером

Президент Аргентины Хавьер Милей стал первым главой иностранного государства, с которым избранный президент США Дональд Трамп встретился после победы на президентских выборах, заявил пресс-секретарь главы Аргентины Мануэль Адорни 14 ноября на своей странице в социальной сети X.