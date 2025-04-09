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Закон, порядок, государство

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Делегация МЧС России принимает участие в Международном саммите по чрезвычайным ситуациям

Делегация МЧС России принимает участие в Международном саммите по чрезвычайным ситуациям

8-9 апреля в г. Абу-Даби (ОАЭ) проходит Международный саммит по чрезвычайным ситуациям. В мероприятии принимают участие заместитель главы МЧС России Антон Герасимов и советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

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