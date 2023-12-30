Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Это уже прямой и грубый шантаж... Путина...Этот чурка хочет чтобы мы содержали  его... и выполняли все его просьбы......В Казахстане полн...
  • Вик Норд
    Радостное известие,но пока она только принимает форму ЗАКОНОмерности,и пока не всем "сестрам по серьгам",но НАДЕЮСЬ,л...За поэзию...
  • alik3456 Джексон
    Захватите пожалуста ещё британию...Массированный уда...

Антидемократический сентимент

Антидемократический сентимент

Перед переходом от итогов года к прогнозам на следующий, насмотревшись на западных лидеров и их действия, решил сделать лирическое отступление относительно пользы и эффективности демократии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх