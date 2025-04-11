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Нижегородская правда

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Организаторы нижегородского фестиваля INTERVALS 2025 подготовили образовательную программу

Организаторы нижегородского фестиваля INTERVALS 2025 подготовили образовательную программу

Организаторы крупнейшего в России международного фестиваля мультимедийного искусства INTERVALS 2025, который пройдет с 24 по 27 апреля в Нижнем Новгороде, подготовили образовательную программу для гостей.

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