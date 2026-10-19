В январе–сентябре в Беларуси ввели в эксплуатацию 27,9 тыс. квартир общей площадью свыше 2,7 млн кв.м, из которых 30,2% предназначены для очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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