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Глава МИД Венесуэлы поддержал требования Аргентины о возврате Великобританией Фолклендских островов

Глава МИД Венесуэлы поддержал требования Аргентины о возврате Великобританией Фолклендских островов

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль - поддержал требования нового правительства Аргентины о возврате Великобританией Фолклендских (Мальвинских) островов, на протяжении 191 года фактически незаконно оккупированных бывшей Британской империей.

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