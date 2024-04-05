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Ринат Дасаев: «Зенит» это не «Зенит», а сборная Бразилии

Ринат Дасаев: «Зенит» это не «Зенит», а сборная Бразилии

Ринат Дасаев раскритиковал руководство «Зенита» за засилье бразильских легионеров в команде. Бывший вратарь сборной СССР, московского «Спартака» и «Севильи» Ринат Дасаев поделился мыслями о нынешнем «Зените».

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