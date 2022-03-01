Путин и Лавров попали под новые санкции Японии

Япония обнародовала очередной пакет санкций, направленных против российского истеблишмента. В рестрикционном списке Токио оказались президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Япония обнародовала очередной пакет санкций, направленных против российского истеблишмента. В рестрикционном списке Токио оказались президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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