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Путин и Лавров попали под новые санкции Японии

Путин и Лавров попали под новые санкции Японии

Япония обнародовала очередной пакет санкций, направленных против российского истеблишмента. В рестрикционном списке Токио оказались президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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