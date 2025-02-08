Ferrari выплатила рекордную сумму бонусов для сотрудников

Scuderia FerrariКомпания Ferrari объявила о рекордных бонусах для сотрудников по итогам 2024 года. Итальянский автопроизводитель завершает год с ростом доходов почти на 12% по сравнению с предыдущим периодом, что позволило достичь оборота более 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.
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