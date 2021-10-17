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Рекордный траффик: Россия готовится заработать на китайском транзите

Рекордный траффик: Россия готовится заработать на китайском транзите

Россия увеличивает транзит китайских товаров, поставляемых в Европу по железной дороге. За первые шесть месяцев текущего года российская железная дорога приняла порядка 400 тысяч 20-футовых контейнеров с товарами из КНР, что является рекордом.

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