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Будет вкусно

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Драгоценный рецепт бабушки, который она передала мне: картофельная запеканка из СССР

Драгоценный рецепт бабушки, который она передала мне: картофельная запеканка из СССР

Я всегда говорю, что семейные блюда – это всегда больше, чем просто еда. Это воспоминания! Особенно ценно, когда ты можешь повторить блюдо из прошлого и создать вкус и атмосферу того времени, которое уже никогда не наступит.

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Комментарии
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Елена Хараничева
А перед вытаскиванием из духовки смазать верх взбитым желтком, будет красивая запеканка.
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9 час.
Ингерман Ланская
для ОООчень своеобразного любителя...
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7 час.
ВД
Вовладар Даров
Мускатный орех в советские времена никогда не клали!!!
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23 мин.

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