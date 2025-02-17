Жительница Алтая хотела очистить карму, но получилось "очистить" кошелек на 280 тысяч

Также заплатила за "укрепление здоровья" и "избавление от финансовых проблем" В Алтайском крае 58-летняя женщина заплатила аферистам 280 тысяч рублей за обряд очищения и диагностику кармы, сообщает региональное МВД.
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