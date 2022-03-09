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Попытка Японии аннексировать Курилы у России приведет к началу ядерной войны

Попытка Японии аннексировать Курилы у России приведет к началу ядерной войны

Токио не желает мириться с тем, что Курильские острова принадлежат России. Военный эксперт Сергей Маржецкий сообщил, что японская сторона, находящаяся под защитой Соединенных Штатов, все чаще заявляет о суверенитете над Курильскими островами.

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