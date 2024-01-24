Суд признал недействительной передачу "Балтики" структуре Carlsberg в СНГ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку о передаче Karlsberg Kazakhstan (ТТО "Карлсберг Казахстан") исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, имеющую отношение к продукции и бренду ООО "Пивоваренная компания ''Балтика''", которое было заключено 19 июля 2023 года.
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