Суд признал недействительной передачу "Балтики" структуре Carlsberg в СНГ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку о передаче Karlsberg Kazakhstan (ТТО "Карлсберг Казахстан") исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, имеющую отношение к продукции и бренду ООО "Пивоваренная компания ''Балтика''", которое было заключено 19 июля 2023 года.