Российский министр заявил, что женщины должны рожать детей

По мнению Руслана Садыкова, в сравнении с семьей работа у россиянок должна быть на втором плане Министр экономики Свердловской области Руслан Садыков посоветовал россиянкам думать прежде всего о своей гендерной роли.
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