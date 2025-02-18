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Врач предостерег от опасных действий при ячмене на глазу

Врач предостерег от опасных действий при ячмене на глазу

Офтальмолог Светлаков рассказал, что при появлении ячменя нельзя носить линзы Трогать руками или давить на ячмень строго запрещено, предупредил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.

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