Врач предостерег от опасных действий при ячмене на глазу

Офтальмолог Светлаков рассказал, что при появлении ячменя нельзя носить линзы Трогать руками или давить на ячмень строго запрещено, предупредил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии