Арестович признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ

commons.wikimedia.org Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов и объявлен МВД в розыск по уголовной статье), бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского, признался, что врал согражданам о том, что ВСУ могут быстро победить российскую армию.