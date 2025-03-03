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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Макрон рассказал о франко-британском плане урегулирования конфликта на Украине

Макрон рассказал о франко-британском плане урегулирования конфликта на Украине

Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер разработали план урегулирования конфликта на Украине, его первая фаза предполагает заключение перемирия в воздухе и на море, а также запрет на удары по энергетическим объектам на один месяц, второй этап — отправку миротворцев на Украину, пишет Le Figaro.

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