Поздравить Василия с Днем Ангела 12 февраля 2024 года стоит красивыми стихами и прозой Юлия СыромятниковаВ течение нескольких лет, каждый 12-й день февраля в Российской Федерации отмечается День Ангела Василия.
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