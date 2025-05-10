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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перес – претендент на переход в «Мерседес» как резервный пилот (GPblog)

Бывший гонщик «Формулы-1» Серхио Перес является претендентом на пост резервного пилота «Мерседеса», утверждает GPblog.

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