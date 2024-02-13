Байден: Палестинская национальная автономия должна срочно начать реформы

Президент США Джо Байден заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна приступить к незамедлительному проведению реформ и начать подготовку к восстановлению контроля над сектором Газа и установлению мира с Израилем.
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