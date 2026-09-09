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Курские новости

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В Курске плановые отключения электроэнергии с 14 по 18 сентября

В Курске плановые отключения электроэнергии с 14 по 18 сентября

Отключения затронут Центральный, Железнодорожный и Сеймский округа Курска. В некоторых местах свет пропадет на несколько дней, среди объектов без электроэнергии окажутся магазины «Магнит» и «Пятерочка», гостиница «Магнолия» и детский сад №54.

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