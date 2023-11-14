Нижняя палата конгресса США одобрила двухэтапное финансирование правительства

Палатой представителей американского конгресса был одобрен внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства США, который не предусматривает выделения средств в поддержку Украины и Израиля.
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